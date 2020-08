Maltempo Piemonte, sabato sera di forti temporali: nubifragi e grandine fino a 4cm nell’Astigiano dopo i +40°C di pomeriggio, ma fa ancora caldissimo [FOTO e VIDEO] (Di sabato 1 agosto 2020) È un sabato 1 agosto all’insegna della grandine in Piemonte. L’intenso calore di oggi, infatti, sta dando vita a temporali anche intensi sui rilievi alpini dal Cuneese al Torinese, anche con nubifragi e violente grandinate. Come quella avvenuta a Montechiaro d’Asti, dove i chicchi di grandine hanno raggiunto i 3-4cm di diametro (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo). dopo i +40°C registrati oggi pomeriggio, alla base dei violenti temporali che si sono sviluppati in serata, fa ancora caldissimo in Piemonte. Alle 22, si registrano ancora: ... Leggi su meteoweb.eu

Continua l’ondata di caldo anche se la prossima settimana la situazione è destinata a cambiare. Bollino rosso e massima allerta sono previsti, per oggi in 14 città italiane, la metà di quelle monitora ...

Dopo l’ondata di calore in Emilia-Romagna si preannuncia una domenica di maltempo con allerta gialla per temporali diramata su tutto il territorio da Arpae e Agenzia per la sicurezza territoriale e la ...

