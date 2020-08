"Magistrati e sinistra contro la destra al potere". L'affondo di Bruno Vespa: "E la democrazia?" (Di sabato 1 agosto 2020) Nel consueto editoriale del sabato su Il Giorno, Bruno Vespa fa il punto sulla situazione politica, dominata nell'ultima settimana dal rinvio a giudizio di Matteo Salvini nell'ambito del caso Open Arms. E come la pensi il conduttore di Porta a Porta è chiaro fin dal titolo del suo fondo: "La giustizia segna di nuovo l'agenda politica". E Vespa ricorda come "l'eliminazione dell'avversario politico per via giudiziaria fa parte da trent'anni di una consolidata tradizione italiana". Si parte da Tangentopoli, si passa per Silvio Berlusconi e Matteo Renzi fino ad arrivare a Matteo Salvini. E sul caso che riguarda il leghista, il conduttore Rai ricorda: "Le intercettazioni del caso Palamara dimostrano apertamente l'orientamento di alcuni Magistrati di farsi braccio armato di quella solida frazione politica (sempre la ... Leggi su liberoquotidiano

Volano gli stracci tra Magistratura democratica, la corrente più di sinistra (e politicizzata) dei magistrati, e Piercamillo Davigo, la toga più mediatica d’Italia. A sferrare l’attacco è stato l’ex p ...

Un paio di (non) notizie da un mondo alla rovescia

L’associazione lombarda dei giornalisti mi invita a manifestare contro l’ungherese Orbán e, un domani, mi aspetto contro il polacco Duda. «Anche l’Associazione Lombarda dei Giornalisti aderisce all’in ...

