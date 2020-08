"Macchina poco adatta a me". Vettel, quella strana frase: è un attacco alla Ferrari? (Di sabato 1 agosto 2020) A Silverstone, per Sebastian Vettel, il weekend inizia ad assumere le sembianze di un incubo. Con la sua Ferrari, infatti, non è andato oltre al decimo posto nelle qualifiche, guardando Charles Leclerc piazzarsi in modo sorprendente in quarta posizione. Non solo una griglia insoddisfacente, ma anche l'obbligo di partite in gara con le gomme morbide: il GP di Gran Bretagna, insomma, potrebbe trasformarsi in un calvario. E al termine delle qualifiche, Vettel ha espresso tutto il suo disappunto: "Ho faticato a trovare il ritmo, la Macchina non era troppo male ma poco adatta a me oggi", ha premesso. Una frase sibillina, quella del tedesco, che parla di "Macchina poco adatta a me". E ... Leggi su liberoquotidiano

espano83 : @calliopve Credo oramai corrono ognuno per sé..purtroppo dall'esterno sembra poco sopportato e con una macchina sempre più inguidabile... - KateFont73 : @russodelmonte @OctavianZaki Si infatti è andata bene. Ci prestano la macchina del figlio quando non c'è. Se c'è un… - zazoomblog : Gp Gran Bretagna qualifiche Vettel: Macchina poco adatta a me - #Bretagna #qualifiche #Vettel: - pensieri_vivaci : RT @Marco_dreams: Il rapimento di un manifestante a NY... manca poco a Trump per arrivare ai livelli di Pinochet. E la Polizia allontana i… - Giuseppe7919 : @SkySportF1 Vanzini e compagnia bella sono antisportivi e poco obbiettivi..quando i piloti ferravi vanno bene sono… -