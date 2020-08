“Ma che hai in faccia?!”. Sonia Bruganelli, stavolta il jet privato passa decisamente in secondo piano: foto (Di sabato 1 agosto 2020) Ennesima bufera sulla moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. Ormai è da tantissimo tempo alle prese con attacchi e insulti anche pesantissimi da parte di molti hater, che la criticano per qualsiasi suo post. E anche nelle scorse ore non sono mancate le durissime parole nei suoi confronti. Si è immortalata con una mascherina davvero particolare e l’attenzione è stata rivolta proprio sul dispositivo di protezione individuale, considerato decisamente tutt’altro che interessante. Si è fatta vedere mentre è intenta a salire sulla scaletta del suo jet privato presso l’aeroporto di Ciampino, pronta per godersi altre spettacolari vacanze estive. stavolta non ha subito attacchi perché ostenta la sua ricchezza, ma come anticipato poco fa per la ... Leggi su caffeinamagazine

matteosalvinimi : MAURIZIO BELPIETRO: 'MA PERCHÉ NESSUNO INDAGA ZINGARETTI? SILENZIO ASSOLUTO SUL LAZIO GUIDATO DAL SEGRETARIO DEM, C… - Pontifex_it : #SantIgnazio ci insegni l’umiltà: l’umiltà che ci rende consapevoli che non siamo noi a costruire il Regno di Dio,… - matteosalvinimi : Ho come l’impressione che i 5 Stelle si siano persi per strada... Mandano a processo il sottoscritto per un obietti… - QLexPipiens : RT @francescopi91: Ma qualcuno sa più nulla di come è andata a finire la storia delle miniere di cobalto che #EvoMorales non voleva concede… - Dipende5 : L'idea del cane non è da scartare ma a che serve! Puoi essere tenuto a essere in stretto contatto ma lo sai che è l… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma che Blocco ferie in Sicilia, parla il dirigente: «Troppi assenteisti» Corriere della Sera