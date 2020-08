Lutto per Roberto Baggio, morto il padre Florindo ad 88 anni (Di sabato 1 agosto 2020) Grave Lutto per Roberto Baggio che perde suo padre Florindo all’età di ottantotto anni: l’uomo era ricoverato da diverse settimane Un grave Lutto colpisce Roberto Baggio ed il resto della sua famiglia. Stamane, infatti, l’ex calciatore ha annunciato la morte di suo padre Florindo che si è spento all’età di 88 anni. Alcune fonti riferiscono … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

