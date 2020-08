Lutto per Roberto Baggio, è morto papà Florindo (Di sabato 1 agosto 2020) E’ morto il padre di Roberto Baggio all’età di 89 anni. Lutto per il ‘Divin Codino’. VICENZA – E’ morto il padre di Roberto Baggio. Il padre del Divin Codino si è spento all’età di 89 anni in una clinica di Torino. Massimo riserbo sulle cause del decesso con l’ex calciatore che ha preferito mantenere il massimo riserbo su quanto successo al genitore. Con il suo decesso Baggio ha perso un punto di riferimento visto che Florindo ha sempre seguito da vicino la carriera del figlio rimanendo nell’ombra. Nelle prossime ore saranno molti i conoscenti che andranno ad omaggiare il padre di uno dei più grandi del calcio non solo italiano, ma anche ... Leggi su newsmondo

