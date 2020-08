Lutto nel mondo del calcio, muore un eroe di Italia ’90: era stato capitano della sua Nazionale (Di sabato 1 agosto 2020) Lutto nel mondo del calcio. E’ scomparso, all’età di 57 anni, Stephen Tataw, capitano del sorprendente Camerun di Italia ’90 capace di arrivare sino ai quarti di finale. A dare l’annuncio della triste notizia alcuni ex giocatori, con la conferma poi da parte della Federazione camerunense. Tataw, classe 1963, era stato tra i protagonisti di quella splendida cavalcata di trent’anni fa, interrotta soltanto dalla sconfitta contro l’Inghilterra. I Leoni d’Africa aveva iniziato quel Mondiale battendo l’Argentina di Maradona campione in carica e lui non aveva saltato neanche un minuto di quel torneo. Ha indossato la maglia della Nazionale 43 volte, vincendo anche la ... Leggi su calcioweb.eu

