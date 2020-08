Lutto in famiglia per Roberto Baggio, muore il papà Florindo (Di sabato 1 agosto 2020) Una giornata molto brutta per Roberto Baggio. L’ex nazionale ha perso oggi il papà Florindo, morto a 89 anni, in una clinica della provincia vicentina dopo una lunga malattia. Sposato con Matilde Rizzotto, Florindo aveva 8 figli. E’ stata la famiglia a diffondere la notizia con una nota. L’uomo era malato da tempo ma le sue condizioni sono progressivamente peggiorate nelle ultime settimane. L'articolo Lutto in famiglia per Roberto Baggio, muore il papà Florindo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

