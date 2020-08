L'ultimogenito di Silvio Berlusconi si sposa. Chi è Federica Fumagalli, la futura moglie (Di sabato 1 agosto 2020) Luigi Berlusconi, ultimogenito dell’ex premier Silvio, sposerà la storica fidanzata Federica Fumagalli a Milano. La comunicazione - rivela il Giorno - è stata pubblicata nell’albo pretorio del Comune di Milano.Trentadue anni ancora da compiere lui, impegnato nel mondo della finanza, un anno in meno lei, di professione Pr, Luigi e Federica si sono conosciuti quando entrambi frequentavano l’università Bocconi e da nove anni sono una coppia. Lei è originaria di Sirone, figlia di un imprenditore noto a Lecco. L’incontro tra i due sarebbe avvenuto nel 2011. Luigi aveva da poco concluso una storia con Ginevra Rossini, nipote dell’imprenditore Salvatore Ligresti.Si era inizialmente parlato di un ... Leggi su huffingtonpost

Luigi Berlusconi si sposa. Le nozze in autunno a Milano con la storica fidanzata. Luigi Berlusconi, ultimogenito dell’ex premier Silvio e di Veronica Lario, sposerà la storica fidanzata Federica Fumag ...Matrimonio in vista per Luigi Berlusconi, l’ultimo figlio dell’ex Presidente del Consiglio Silvio. Da ben nove anni il giovane è fidanzato con Federica Fumagalli, conosciuta ai tempi in cui entrambi f ...