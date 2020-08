Lukashenko: Gli aiuti della Banca Mondiale e del FMI per il Coronavirus vengono erogati solo a condizione che si segua “il modello italiano” di Lockdown (Di sabato 1 agosto 2020) Enormi prestiti esteri sono concessi a nazioni sovrane dalla Banca Mondiale, dal FMI e simili. Ma le condizioni che vengono associate a questi prestiti raramente vengono comunicate dai governi ai loro cittadini. Un recente caso in Bielorussia ha messo in luce le condizioni stabilite da queste agenzie per i prestiti erogati per il COVID-19. Il presidente della Bielorussia ha rivelato che l’aiuto al Coronavirus della Banca Mondiale presenta le condizioni per imporre misure di Lockdown estreme, per modellare la risposta al Coronavirus su quella italiana imponendo persino cambiamenti nelle politiche economiche, tutte proposte rispedite al ... Leggi su databaseitalia

