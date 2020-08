Luigi Berlusconi sposa la storica fidanzata Federica: cerimonia a Milano in autunno (Di sabato 1 agosto 2020) Le pubblicazioni di matrimonio apparse ieri mattina sull'Albo pretorio del Comune parlano chiaro: Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sposeranno a Milano. Le indiscrezioni parlano di nozze tra ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Berlusconi Luigi Berlusconi sposa la storica fidanzata Federica: cerimonia a Milano in autunno IL GIORNO Luigi Berlusconi sposa la storica fidanzata Federica La cerimonia sarà celebrata a Milano in autunno

Le pubblicazioni di matrimonio apparse ieri mattina sull’Albo pretorio del Comune parlano chiaro: Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sposeranno a Milano. Le indiscrezioni parlano di nozze tra ot ...

