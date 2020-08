Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sposano: matrimonio “blindato” a Milano per l’ultimogenito dell’ex premier Silvio (Di sabato 1 agosto 2020) Luigi Berlusconi, ultimogenito dell’ex premier Silvio, sposerà la storica fidanzata Federica Fumagalli a Milano. La comunicazione – rivela il Giorno – è stata pubblicata nell’albo pretorio del Comune di Milano. Trentadue anni ancora da compiere lui, impegnato nel mondo della finanza, un anno in meno lei, di professione Pr, Luigi e Federica si sono conosciuti quando entrambi frequentavano l’università Bocconi e da nove anni sono una coppia. Si era inizialmente parlato di un matrimonio estivo dopo che Chi aveva rivelato della proposta di matrimonio fatta il giorno di Natale da Luigi Berlusconi. Ora, con ... Leggi su ilfattoquotidiano

