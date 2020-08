Lucifer 2 su Italia1, il diavolo torna all’Inferno per salvare Chloe? Trame 1° e 8 agosto (Di sabato 1 agosto 2020) Proseguono le indagini di Lucifer 2 su Italia1 nel pomeriggio di sabato 1° agosto. Le repliche della serie tv con protagonista Tom Ellis proseguiranno almeno per tutto il mese, anche con la messa in onda della terza stagione. Su Netflix, invece, è in arrivo la prima parte della quinta stagione, disponibile a partire dal 21 agosto sulla piattaforma. Ma andiamo alle anticipazioni di oggi.Si parte dall’episodio 2×13 intitolato Un bel giorno per morire, di cui vi riportiamo la sinossi:Lucifer deve trovare un antidoto per il veleno del Professore prima che uccida Chloe. Si reca all’Inferno per cercare l’anima del Professore e convincerlo a dargli l’antidoto. Mentre è laggiù, è costretto a un faccia a faccia con il suo senso di ... Leggi su optimagazine

