Lse: Zanichelli (M5S), 'su Borsa sensibilità trasversale, preparare opzione italiana' (2) (Di sabato 1 agosto 2020) (Adnkronos) - "Abbiamo tante piccole e medie aziende italiane che devono entrare nel mercato dei capitali, crescere e internazionalizzarsi e la Borsa è strategica per questo. Bisogna poter veicolare 2mila miliardi di risparmio privato", spiega il deputato alla domanda sul perché il Movimento 5 Stelle abbia preso così a cuore il tema Borsa. La proprietà 'inglese' della Borsa, però, non ha per ora influito su questo punto. "Se per ora le cose sono state fatte bene, si possono fare alla grande. E' un veicolo di investimenti, garantisce un ritorno alla nostra economia reale e la sua capitalizzazione è fondamentale anche per il nostro debito", dice Zanichelli. "Se anche non dovesse restare italiana sul lungo termine - continua, avere ora una proposta del tutto ... Leggi su iltempo

