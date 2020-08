Loving trekking: 8 percorsi per gli amanti della Campania (Di sabato 1 agosto 2020) Prima presentazione per “Loving trekking”, la Guida sentimentale ai sentieri dell’Alta Via dei Monti Lattari (pagg. 84, euro 12; Con-fine edizione di Monghidoro, Bologna), che il giornalista Vincenzo Aiello ha voluto dedicare alla sua passione per l’hiking. Alla presenza di Salvatore Savarese (assegnista di ricerca dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte) che ha curato le mappe dei percorsi e del fotografo Oliver Ralph Mc Quenn domenica 9 agosto alle ore 21 sarà la terrazza di Villa Fondi de Sangro a Piano di Sorrento ad accogliere l’evento che è incluso nella rassegna del Comune carottese organizzata dall’assessore alla cultura Carmela Cilento con il coordinamento del funzionario Giacomo Giuliano. Aiello ha voluto indicare una strada di sviluppo per un nuovo modo di fare ... Leggi su ilnapolista

napolista : Loving trekking: 8 percorsi per gli amanti della Campania La Guida sentimentale ai sentieri dell’Alta Via dei Mont… -

Ultime Notizie dalla rete : Loving trekking « Loving trekking», arriva la guida sentimentale per l'alta via dei Monti Lattari Il Mattino