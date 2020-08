Lotito furioso, Ventura si dimette dopo la scarica di insulti (Di sabato 1 agosto 2020) Il video esclusivo de Il Tempo fa saltare la panchina della Salernitana. Il tecnico Gian Piero Ventura ha lasciato la guida dei campani dopo aver visto e ascoltato le durissime critiche espresse nei suoi confronti dal presidente Claudio Lotito durante una telefonata di ieri sera, documentata sul sito de Il Tempo. Il patron della Lazio e della Salernitana ha criticato duramente i cambi effettuati dall'allenatore durante il match perso con lo Spezia, che è costato alla Salernitana la possibilità di giocarsi i playoff per salire in Serie A. Il video ha fatto il giro d'Italia in poche ore e il tecnico ha deciso di dimettersi. “L'U.S. Salernitana 1919, presso atto della volontà del tecnico Gian Piero Ventura di non proseguire alla guida della prima squadra, ringrazia il ... Leggi su iltempo

