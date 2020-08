Lotito furioso con Ventura: “Sto pezzo di m… questo è matto” (VIDEO) (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA guardare le immagini non l’ha presa per nulla bene. Claudio Lotito è stato beccato a parlare al telefono con un interlocutore ignoto mentre cenava al ristorante dopo la sconfitta della Salernitana contro lo Spezia. I granata, perdendo con i liguri, hanno dovuto dire addio ai sogni play off. Sul banco degli imputati è finito Gian Piero Ventura, a cui il patron non ha riservato frasi dolci: “Sto pezzo di m… è una cosa guarda… questo è matto”, ha detto Lotito al suo interlocutore. “Ha tolto Akpa a centrocampo, ha rovinato tutto… sempre co sto Maistro”. In riferimento al centrocampista che è stato espulso per doppia ammonizione e che dunque andava sostituito prima. Il ... Leggi su anteprima24

RepubblicaTv : Calcio, Lotito furioso con il ct Ventura: 'Pezzo di m... è matto?': Il presidente di Lazio e Salernitana, Claudio L… - TUTTOB1 : Salernitana, Lotito furioso con Ventura: 'Che pezzo di m****. Ma è matto, che cambio fa? - infoitsport : Lotito furioso, attacca Ventura dopo l’esclusione della Salernitana dai playoff di B: “È matto” - infoitsport : Lotito furioso contro Ventura dopo il ko: “Sto pezzo di m…ma che cambio ha fatto?” - Solo_La_Lazio : ?? Lotito furioso per una sotituzione ?? Ventura sotto attacco ?? Il Video -