Lotito contro Ventura: “Sto pezzo de m…” (Di sabato 1 agosto 2020) Claudio Lotito ha preso veramente male la sconfitta della sua Salernitana contro lo Spezia, che ha pregiudicato alla squadra granata la possibilità di qualificarsi ai playoff di Serie B. In un video, diffuso dal quotidiano Il Tempo, nel quale, seduto al ristorante, inveisce contro il suo tecnico, Gian Piero Ventura, parlando al telefono: “Sto pezzo de m…è una cosa guarda… Questo è matto: ha tolto Akpa a centrocampo…ha rovinato tutto…sempre co sto Maistro”. Sono stati i cambi a fare imbufalire Lotito: Maistro è stato schierato titolare, ma ha lasciato la squadra in 10 per un doppio giallo al 62′, poco dopo l’ex ct della Nazionale ha tolto il centrocampista Akpa Akpro, quando la gara era ... Leggi su ilnapolista

