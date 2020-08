Lorella Cuccarini, Heather Parisi la massacra: “Magari è sempre stata omofoba, ma lo nascondeva” (Di sabato 1 agosto 2020) Continua la guerra a distanza tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini E’ cosa risaputa che tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini non scorra buon sangue. Delle vecchie ruggini che risalgono a oltre 30 anni fa quando entrambe erano protagoniste di Fantastico, il varietà di Rai Uno condotto da Pippo Baudo. In tutto questo tempo le due professionista non si sono più viste tranne il 2016 quando anno condotto insieme un nuovo programma e anche lì se le sono dette di santa ragione. Ma nelle ultime ore è giunta una nuova spallata social da parte dell’ex ballerina nei confronti della sua storica rivale. Le parole scritte su Twitter hanno il sapore di un vero e proprio attacco senza precedenti. L’attacco diretto di ... Leggi su kontrokultura

Dopo il chiaccherato addio a La vita in diretta e, come suggeriscono in molti, alla Rai, Lorella Cuccarini oggi appare più in forma che mai. Finito il lockdown, la conduttrice è in tour per l'Italia p ...Sappiamo bene quanto tra Lorella Cuccarini ed Heather Parisi non corra buon sangue. Ultimamente la ballerina americana ha contestato nuovamente l’ex conduttrice de La Vita In Diretta per un “like” di ...