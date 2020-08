Longo: “Senza pressioni puoi fare meglio. Domani gioca Rosati, se lo merita” (Di sabato 1 agosto 2020) Il tecnico del Torino, Moreno Longo, ha parlato ai microfoni ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Bologna. Ecco le sue parole: “Senza pressioni puoi fare meglio e superare gli ostacoli psicologici, mi aspetto che i ragazzi abbiano la testa libera ma siano anche determinati a chiudere bene la stagione. Magari sarà una partita con tanti gol, ma vorrebbe dire non aver lavorato bene in fase difensiva: mi auguro che saremo equilibrati, facendo attenzione ai particolari per portare a casa un risultato positivo. Ujkani va elogiato per la sfida contro la Roma, avrebbe meritato la conferma anche a Bologna ma farò giocare Rosati: è un ragazzo che se lo merita, tutto il gruppo portieri ci ha dato tanto e ha lavorato bene. Con la loro ... Leggi su alfredopedulla

