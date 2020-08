Lombardia: M5S, 'ottenuti 80mila euro per ciclabile Alzaia Naviglio Grande (Di sabato 1 agosto 2020) Milano, 1 ago. (Adnkronos) - Ottantamila euro da destinarsi alla messa in sicurezza dell'Alzaia sul Naviglio Grande, in Lombardia. È quanto ottenuto per i comuni di Albairate e Abbiategrasso, nel milanese, dai consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa e Luigi Piccirillo. “Abbiamo chiesto lo stanziamento di queste risorse di modo da poter garantire la riapertura in sicurezza dell'Alzaia, affinché sia fruibile sia per chi vuole spostarsi in bicicletta, sia per chi semplicemente desidera fare una passeggiata fra la natura di questi splendidi territori” spiegano i consiglieri regionali, che tengono molto alla "mobilità sostenibile". Le risorse ricadranno sull'opera tra i comuni di Albairate e Abbiategrasso. Leggi su iltempo

fattoquotidiano : Camici Lombardia, Salvini rispolvera la “giustizia a orologeria”. Di Battista: “Cazzaro”. Pd e Leu e M5s: “Fontana… - M5S_Europa : #Fontana ha dimostrato di essere inadatto a governare la #Lombardia. Ora arriva anche un conto svizzero con 5 mln… - SkyTG24 : Caso camici, M5S Lombardia: “Pronta mozione di sfiducia a Fontana” - TV7Benevento : Lombardia: M5S, 'ottenuti 80mila euro per ciclabile Alzaia Naviglio Grande... - LaFATAa51 : RT @carlakak: Il M5S non indietreggia! Mozione di sfiducia al Governatore Fontana con l'appoggio del PD (strano ma vero) Renzi e Bonino si… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia M5S Lombardia: M5S, 'ottenuti 80mila euro per ciclabile Alzaia Naviglio Grande SassariNotizie.com Lombardia: M5S, 'ottenuti 80mila euro per ciclabile Alzaia Naviglio Grande

Milano, 1 ago. (Adnkronos) - Ottantamila euro da destinarsi alla messa in sicurezza dell'alzaia sul Naviglio Grande, in Lombardia. È quanto ottenuto per i comuni di Albairate e Abbiategrasso, nel ...

Metropolitane della Brianza ferme su binario morto, scintille a distanza tra Lega e Pd

La metropolitana per Vimercate salta un’altra fermata e il dito è puntato verso il Pirellone. Sono i consiglieri regionali del Pd, Gigi Ponti e Fabio Pizzul, a denunciare come per il prolungamento del ...

Milano, 1 ago. (Adnkronos) - Ottantamila euro da destinarsi alla messa in sicurezza dell'alzaia sul Naviglio Grande, in Lombardia. È quanto ottenuto per i comuni di Albairate e Abbiategrasso, nel ...La metropolitana per Vimercate salta un’altra fermata e il dito è puntato verso il Pirellone. Sono i consiglieri regionali del Pd, Gigi Ponti e Fabio Pizzul, a denunciare come per il prolungamento del ...