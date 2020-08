Liverani: "Lecce, devi vincere in qualsiasi modo" (Di sabato 1 agosto 2020) Lecce - "Nelle tre trasferte prima di Udine avevamo giocato bene e avremmo meritato di più. Udine era l'ultima possibilità per restare aggrappati alla categoria: i ragazzi ci hanno messo tutto quello ... Leggi su corrieredellosport

LecceSette : U.S. Lecce: intervista Liverani vigilia Lecce - Parma - SalentoSport : #LECCE- #Liverani: “Testa e cuore componenti principale. Assenza del pubblico del Via Del Mare, handicap pesante pe… - sportli26181512 : Lecce, Liverani: 'Vinciamo e aspettiamo il risultato di Genoa-Verona' VIDEO: L'allenatore del Lecce, Fabio Liverani… - sportli26181512 : Liverani: '#Lecce, devi vincere in qualsiasi modo': Il tecnico: 'Con il Parma è l'ultma fatica: la Serie A è un pat… - ParmaLiveTweet : Lecce, Liverani: 'Domani dobbiamo vincere in qualunque modo. Testa e cuore fondamentali' -