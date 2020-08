Live Napoli-Lazio 1-1 Immobile raggiunge i 36 gol di Higuain (Di sabato 1 agosto 2020) Napoli e Lazio scendono in campo per la 38esima ed ultima giornata di questa travagliatissima stagione sportiva. I partenopei chiudono settimi in classifica, all'epilogo di un anno difficile che... Leggi su ilmattino

beinsports_FR : [?? LIVE - 20H45] ???? ?? Votre Multiplex #SerieA en direct sur beIN SPORTS 1 et : ?? beIN 2 : Juventus - Roma ?? MAX… - _SiGonfiaLaRete : Live - #NapoliLazio 1-1, pareggia #Immobile che eguaglia il record di #Higuain - news24_napoli : Milan Cagliari LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - news24_napoli : Milan-Cagliari LIVE, gol e risultato in tempo reale - laziopress : 38° SERIE A | LIVE NAPOLI-LAZIO 1-0 (9' Fabian Ruiz) -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

Note: al 27' Quagliarella (S) sbaglia un calcio di rigore. Ammoniti: Gastaldello (B); Vieira, Falcone (S). Espulso: all’89’ Askildsen per doppia ammonizione. Angoli: 5-4 per il Brescia. Recupero: 2' p ...20.43 - Squadre in campo, solita divisa azzurra per il Napoli mentre gli ospiti sono in blu. 20.20 - Presenza numero 255 in Serie A. Ultima presenza, probabilmente, in Serie A. José Maria Callejon, ti ...