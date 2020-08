Linea dura su sbarchi e rimpatri. Di Maio dà la rotta al Governo. Il ministro avverte gli alleati e disinnesca Salvini: “L’Italia rischia un’ondata migratoria insostenibile” (Di sabato 1 agosto 2020) Adesso che il martirio di Matteo Salvini, autoproclamatosi santo protettore della Patria dall’invasione barbarica dei clandestini, rischia di diventare il tormentone dell’estate dalla spiaggia del Papeete, dopo l’autorizzazione a procedere concessa dal Senato sul caso Open Arms, Luigi Di Maio non ha alcuna intenzione di lasciare all’ex alleato campo libero per le sue scorribande propagandistiche contro il Governo dei porti aperti. E non è un caso che, nelle ultime 48 ore il ministro degli Esteri sia tornato con insistenza sulla questione. Resa ancora più delicata dal fatto che, a differenza di un anno fa, all’emergenza migratoria si somma ora pure quella sanitaria a causa della recrudescenza dei contagi da Covid. Con Lampedusa ormai ridotta ad ... Leggi su lanotiziagiornale

