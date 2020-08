Lido dei Pini, dramma in mare: uomo investito da un gommone. Disperso, si cerca il corpo da ore (Di sabato 1 agosto 2020) Tragedia questo pomeriggio a Lido dei Pini, nel territorio comunale di Anzio. Un gommone, guidato da un ragazzo minorenne, di 17 anni, residente ad Aprilia, ha investito un uomo di Arde, Massimo G., che si era tuffato in acqua dalla sua barca a vela ancorata al largo. A bordo del gommone c’erano 5 ragazzi, 3 maggiorenni e 2 minorenni, mentre nella barca a vela l’uomo pare fosse con i figli. Dopo l’investimento sono scattate le ricerche, durate ore, ma ancora senza esito, condotte sia dai bagni della zona che dal personale della Capitaneria di porto di Anzio. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di Anzio e i sanitari del 118. Man mano che passano le ore si fanno sempre più deboli le speranze di trovare in vita ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Nella notte fra il 30 e il 31 luglio due dipendenti del bagno "Cristallo" sono stati deferiti per aver somministrato bevande alcoliche a minori Cinque giorni di sospensione dalla somministrazione di a ...

