«Libertà», la biografia di Harry e Meghan, e gli altri libri in uscita ad agosto (Di sabato 1 agosto 2020) Non è un libro, ma la sublimazione dell’estate, di una voglia di gossip e amori, di storie e storielle che il caldo porta con sé. La biografia del Principe Harry e di Meghan Markle, provocatoriamente intitolata Libertà, porta con sé la promessa di uno sguardo profondo, gettato all’interno di un Palazzo che dagli sguardi fugge. Il volume è stato scritto da Omid Scobie, giornalista che malelingue vogliono essere al soldo dei Sussex, in collaborazione con l’esperta di materie regali Carolyn Durand. Cosa questi vi abbiano messo dentro è (in parte) cosa avvolta dal mistero. Scobie, insieme alla collega, si è limitato a spiegare come l’intento dal quale il libro ha avuto origine sia quello di chiarire le cause che hanno spinto i Sussex al divorzio dalla famiglia regale. Non sarebbe, cioè, tutto bello e dorato così come la Regina Elisabetta II vorrebbe far credere ai propri sudditi. Non esisterebbero i buoni né i cattivi, solo esseri umani che, di fronte alla rigidità dell’etichetta regale, sarebbero capitolati. Leggi su vanityfair

il_Maggiore : @Trippio_Quappio Non lo leggo perché mi ha bloccato, ma questo è uno di quelli che ha promesso di comprare la biogr… -

Ultime Notizie dalla rete : Libertà biografia «Libertà», la biografia di Harry e Meghan, e gli altri libri in uscita ad agosto Vanity Fair.it