L’ex marito di Manila Nazzaro: “Le bugie hanno le gambe corte” (Foto) (Di sabato 1 agosto 2020) Durante Temptation Island abbiamo sentito più volte Manila Nazzaro parlare dell’ex marito, magari indirettamente confidando il suo passato e le sue sofferenze, ma Francesco Cozza, ex calciatore 46enne è stato ben più presente del previsto (Foto). Forse non si aspettava nemmeno lui di seguire alcuni passaggi da parte di Manila Nazzaro, tanto che a chiusura del programma ha avvertito l’esigenza di scrivere un post. Uno scatto con i due figli nati dal matrimonio con l’ex Miss Italia e parole che pesano: “I miei giudici più severi… le bugie hanno le gambe corte”. Non ha avuto bisogno di aggiungere altro l’ex marito della Nazzaro, anche ... Leggi su ultimenotizieflash

infoitcultura : Manila Nazzaro, l’ex marito interviene dopo Temptation Island: “Bugie” - infoitcultura : Manila Nazzaro parla del suo precedente matrimonio e l’ex marito sui social: “Le bugie hanno gambe corte” - infoitcultura : Chi è Francesco Cozza, l’ex marito di Manila Nazzaro - ninafroufrou : @everlong2404 E le canzoni dell’ex marito e l’onnipresente figlia - MondoTV241 : L'ex marito di Manila Nazzaro lancia una frecciatina subito dopo Temptation Island #temptationisland #manilanazzaro -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex marito La superstar di Bollywood Aishwarya Rai, il marito e il suocero colpiti dal coronavirus Corriere della Sera