LETTERA SEMIAPERTA AL SINDACO DI TRAPANI (Di sabato 1 agosto 2020) Premetto che le iniziative giudiziarie appartengono ad altri organi , non son un giustizialista o garantista a fasi alterne. Sono innoccentista . Distinguo da sempre la questione morale dalle vicende penali. Alla prima DEVE rispondere la politica,che non c è. . Pertanto che Ella abbia ricevuto e/o riceverà avvisi di garanzia non mi affascina. Spero che serva... L'articolo puoi vederlo su: Tvio TRAPANI. Leggi su tvio

