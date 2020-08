L’esercito dei negazionisti si assembra a Berlino (Di sabato 1 agosto 2020) «La fine della pandemia – il giorno della Libertà». È il doppio slogan scandito ieri pomeriggio dall’esercito di quasi 20 mila “negazionisti” ammassati davanti alla Porta di Brandeburgo, rigorosamente senza mascherina e tantomeno a distanza di sicurezza. Arrivati da ogni parte della Germania, soprattutto da Stoccarda, hanno chiesto al governo Merkel di revocare immediatamente le restrizioni varate nelle due prime fasi dell’emergenza Coronavirus. Nel nome del «pensiero trasversale», che è anche il nome del cartello di associazioni che unisce integralisti-liberal, … Continua L'articolo L’esercito dei negazionisti si assembra a Berlino proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

