Lega non rimuove manifesto con De Crescenzo, la figlia: “Gesto irrispettoso” (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Non è stato un gesto molto rispettoso, ma Napoli, come il resto d’Italia, ha risposto in massa e anche la gente non l’ha trovato un accostamento educato. Mi avrebbe fatto piacere se il post fosse stato tolto”. È quanto dichiarato a Radio Crc da Paola De Crescenzo, figlia dello scrittore scomparso un anno fa ed il cui volto è apparso su un manifesto politico pubblicato da Severino Nappi su Facebook. Il candidato della Lega, schierato con Stefano Caldoro per le regionali in Campania, ha deciso di non rimuovere l’immagine che vede Luciano De Crescenzo associato al simbolo del Carroccio ed al logo “Prima gli italiani”. La figlia di De Crescenzo ha voluto ... Leggi su anteprima24

