L’economia verde creerà 500 mila posti. Così l’Italia potrà ripartire dopo il Covid (Di sabato 1 agosto 2020) Di seguito l’intervista rilasciata a La Stampa dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo. A cura di Paolo Griseri. L’economia verde salverà i posti di lavoro messi in pericolo dalla crisi del coronavirus. Quando si chiuderà l’ombrello del blocco dei licenziamenti «sarà possibile evitare il disastro dell’occupazione». Nunzia Catalfo, ministra del lavoro, promotrice della legge sul reddito di cittadinanza, crede possibile fronteggiare l’emorragia di posti di lavoro. Ministra Catalfo, le Borse crollano. Chi investe fa fosche previsioni e vende le azioni delle società. La Bce dice che senza il blocco dei licenziamenti in Italia la disoccupazione sarebbe al 25 per cento. Quando quel blocco finirà, che cosa succederà? «La Bce ... Leggi su ilblogdellestelle

