Lecce, Liverani: “Dobbiamo fare il massimo, ma non dipende solo da noi” (Di sabato 1 agosto 2020) Fabio Liverani ha parlato alla vigilia dell’ultima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 che vede il suo Lecce impegnato contro il Parma: “In questo momento dobbiamo fare il massimo, ma non dipende soltanto da noi. Dobbiamo vincere la partita in qualsiasi modo e poi aspettare il risultato di un altro campo che ci dirà il verdetto finale – spiega l’allenatore che con i suoi si gioca la salvezza andando alla caccia dei tre punti sperando che inciampi il Genoa – Io penso a fare il massimo e basta poi vedremo i risultati. Testa e cuore sono i componenti principali, bisogna dare quel che si ha”. Nonostante i giallorossi giochino in casa, non potranno contare sul proprio tifo come ... Leggi su sportface

