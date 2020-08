League of Legends: il Campionato Mondiale 2020 si terrà a Shanghai dal 25 settembre (Di sabato 1 agosto 2020) Riot Games annuncia oggi i dettagli del Campionato Mondiale 2020 di League of Legends con un videomessaggio dal CEO Nicolo Laurent e John Needham, Global Head of Esports. L’attesa competizione, che quest’anno è caratterizzata dal motto “Take Over” si terrà dal 25 settembre al 31 ottobre esclusivamente a Shanghai, in modo da evitare spostamenti e garantire così la sicurezza di squadre e organizzatori. Lo spettacolo verrà allestito all’interno del Pudong Soccer Stadium e, se le linee guida per la sicurezza consentiranno la presenza di pubblico dal vivo, tutte le informazioni sui biglietti e i protocolli verranno comunicati nelle prossime settimane. Per assicurare il benessere e la sicurezza di chiunque sia ... Leggi su gamerbrain

Clash_Picks : ?????? LJL League of Legends ?????? ??? Parlay LJL ? (-117) ? 05:00 - 06:00 ?? 1.5U - AcidvegaDruido : @KenRhen e @TerenasIII Citare @sabakunomaiku durante il cast di League of legends è stato sublime - Jedson75422940 : @Efaz_go_brrrr Lol= League of Legends, hahahahahahahahahhahahahahahauhauauauahahahahhahahahahahahajahhaahhahah, okay i stopped - GamingToday4 : League of Legends: la finale del PG Nationals Summer Split 2020 sarà tra Samsung Morning Stars e Racoon - TraTor_Oficial : Ferro ?? Ferro Bronze ?? Bronze Prata ?? Prata Gold ??Diamante #League_of_Legends -