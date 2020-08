Le scorie di palazzo Mosti colpiscono a Sant’Agata: salta l’accordo mastelliani-Pd (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota divulgata dal coordinamento provinciale di Noi Campani. “Il coordinamento provinciale di Noi Campani, unitamente ai vertici del coordinamento cittadino di Benevento, si è riunito per esaminare le questioni politiche riguardanti la città di Benevento. Alla luce delle risultanze del consiglio comunale di ieri, i dirigenti del movimento di Mastella hanno convenuto sulla impossibilità di addivenire ad alcun accordo politico con il Pd rappresentato da Carmine Valentino; nello stesso tempo i dirigenti di Noi Campani hanno espresso apprezzamento per la posizione del segretario regionale del Pd Annunziata e per la linea della presidente della Regione De Luca. Al termine del coordinamento provinciale i dirigenti di Noi Campani hanno incontrato una delegazione della segreteria ... Leggi su anteprima24

