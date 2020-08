Le persone fragili e le comunità delle aree interne: ne ha parlato oggi la Vice Ministro Sandra Zampa (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Politiche di welfare in chiave di sviluppo della persona e dei territori, i Patti per l’imprenditoria civile e i Budget educativi. Questi, in sostanza, i temi trattati nel corso del Convegno promosso dal “Consorzio Sale della Terra” e svoltosi presso il Salone Leone XIII del Palazzo Arcivescovile di Benevento, in piazza Orsini. Ospite d’onore della manifestazione la ViceMinistro Sandra Zampa. Al centro della discussione il “Budget di Salute”, una sorta di fondo di solidarietà che coinvolgerà “strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione“, capace di garantire la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più ... Leggi su anteprima24

