Le Perseidi | la Luna dello Storione e uno spettacolare triangolo celeste illuminano le notti di agosto | gli eventi astronomici da non perdere INFO

Le notti stanno diventando gradualmente più lunghe nell'emisfero settentrionale mentre l'estate fornisce condizioni meteo calde: la combinazione ideale per passare più tempo sotto le stelle. A luglio, la cometa NEOWISE si è presa la scena, ma ora sta svanendo alla vista. Ad agosto, gli appassionati di astronomia dovranno rivolgere la loro attenzione alla metà del mese, quando uno dei più grandi sciami meteorici dell'anno raggiungerà il suo picco. Ecco i 3 eventi di astronomia da non perdere ad agosto. 3 agosto: Luna Piena dello Storione Il nuovo mese inizia con una Luna piena ad illuminare il cielo notturno nella notte di lunedì 3

zawzaw_ph : @anydaydude il cielo di agosto prevede un sacco di eventi affascinanti: il bacio tra Lune a Giove prima, tra Luna e… -

Per tanti consigli di osservazione e ripresa, ma anche di sola lettura, si rimanda all’articolo sul numero ma anche a una raccolta risorse all’indirizzo bit.ly/coelum_perseidi Per quanto riguarda ...

Eventi astronomici agosto 2020, le Perseidi e non solo: gli altri fenomeni osservabili durante il mese

Naso all’insù, sguardo dritto verso il cielo: anche il mese di agosto 2020 è pronto ad offrire spettacolo con diversi eventi astronomici in programma. Uno su tutti: le Perseidi, le stelle cadenti che ...

