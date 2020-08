Le ossa sono di Emanuela Orlandi? La famiglia fa analizzare di nuovo i resti del cimitero vaticano (Di sabato 1 agosto 2020) La famiglia di Emanuela Orlandi non si fida della versione ufficiale vaticana. Ha quindi affidato l’incarico per eseguire le analisi su alcuni frammenti ossei repertati nel cimitero Teutonico, all’interno della Città del vaticano, un anno fa. I familiari della ragazza scomparsa il 22 giugno di trentasette anni fa hanno deciso di procedere privatamente alle verifiche dei residui ossei. I resti sono stati selezionati dai loro consulenti, il dottor Giorgio Portera e la dottoressa Laura Donato. Il laboratorio Toma Lab di Busto Arsizio per la parte genetica, e il Cedad dell’Università del Salento per la datazione tramite radiocarbonio, effettueranno i nuovi test. “Portare a termine le analisi sui residui è un atto dovuto – ... Leggi su secoloditalia

