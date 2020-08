Le notizie del giorno – Scandalo hot per l’ex Serie A, addio in casa Juve e notte agitata per l’interista (Di sabato 1 agosto 2020) Le notizie del giorno – Un esordio nerissimo. Comincia male il campionato per Stephan El Shaarawy. Nervosismo e tensione durante il match tra il “suo” Shangai Shenua e il Guangzhou Evergrande di qualche giorno fa. L’ex attaccante di Milan e Roma, sostituito al 55′, sarebbe uscito dal campo contrariato per via del cambio, rientrando subito negli spogliatoi. Comportamento, questo, non gradito al club, che – come riportano alcuni media locali – avrebbe deciso di sospenderlo in attesa di nuove comunicazioni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). C’è un addio in casa Juventus. Filippo Fusco, il supervisore del settore giovanile e dell’Under 23 bianconera, saluta il club. “Dopo una stagione dalle tante ... Leggi su calcioweb.eu

