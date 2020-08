Le leggende metropolitane possono diventare realtà? (Di sabato 1 agosto 2020) L’espressione leggende metropolitane è diventata colloquiale verso la fine del secolo scorso. Gli studiosi di folklore la usavano già almeno dalla fine degli anni ’60, ma è stato soprattutto Jan Harold Brunvand a farla conoscere al mondo negli anni ’80, attraverso i suoi libri sul folklore moderno rivolti al grande pubblico. Prima venivano chiamate in molti modi, alcuni ancora in uso a fianco del più popolare e globalizzato leggende metropolitane. In olandese suonano come le storie del sandwich di scimmia, per i danesi sono storie che viaggiano. Lo scrittore Rodney Dale (scomparso lo scorso marzo) provò per l’inglese a far attecchire l’espressione storie del tumore di balena, da una leggenda su uno strano pezzo di carne diffusa in Gran ... Leggi su wired

_bufale_ : Le leggende metropolitane possono diventare realtà? - ReiKashino : RT @ricky_pru: Leggende metropolitane giapponesi. WTF! - annak65649009 : RT @Wiki_Vic: @ellepi4 @PasquinoSalento Leggende metropolitane. Io ho 53 anni e fumo cannabis da 30, sono sana come un pesce, lavoro, ho fa… - ricky_pru : Leggende metropolitane giapponesi. WTF! - Wiki_Vic : @ellepi4 @PasquinoSalento Leggende metropolitane. Io ho 53 anni e fumo cannabis da 30, sono sana come un pesce, lav… -

Ultime Notizie dalla rete : leggende metropolitane Le leggende metropolitane possono diventare realtà? Wired.it L’albero della rinascita post-Covid cresciuto sull’asfalto. «Non uccidetelo»

È capitato più volte negli ultimi mesi: abbiamo bisogno di simboli per superare situazioni drammatiche. E un piccolo ciliegio di Gerusalemme spontaneo, germogliato chissà come in via Canonica, è stato ...

Non può essere lo stesso Bocelli

E dire che c’avevamo creduto tutti, persino quelli che non apprezzano il Belcanto Pop, quando aveva cantato, ispirato e solenne, nel mezzo del Duomo di Milano vuoto, nella Pasqua desertificata dalla p ...

È capitato più volte negli ultimi mesi: abbiamo bisogno di simboli per superare situazioni drammatiche. E un piccolo ciliegio di Gerusalemme spontaneo, germogliato chissà come in via Canonica, è stato ...E dire che c’avevamo creduto tutti, persino quelli che non apprezzano il Belcanto Pop, quando aveva cantato, ispirato e solenne, nel mezzo del Duomo di Milano vuoto, nella Pasqua desertificata dalla p ...