Le Isole Galápagos di nuovo a rischio? (Di sabato 1 agosto 2020) Una grande flotta di pescherecci cinesi ha raggiunto le acque internazionali vicino alla riserva marina delle Isole Galápagos. Il timore è che sconfinino nella zona protetta per pescare. Non sarebbe la prima volta. Già nel 2017 una grande flotta si era avvicinata alla Riserva Marina pescando 300 tonnellate di pesci, in gran parte squali. Anche … Leggi su periodicodaily

Cazzola123 : Isole Galapagos minacciate da pescatori cinesi - greenstyleit : Isole Galapagos minacciate da pescatori cinesi - TrudyElliot : #Ecuador ha lanciato l'allarme un'enorme flotta di pescherecci, per lo più cinesi, sono nei pressi della zona di p… - Informa_re : RT @Geopoliticainfo: ????#Galapagos minacciate da flotta di pescherecci industriali arrivati dalla #Cina: secondo Marina militare #Ecuador so… - menelik40 : 300 navi da pesca a sud delle isole Galapagos e una nave non meglio specificata. #China -

Ultime Notizie dalla rete : Isole Galápagos IIª edizione del Gran Galà del Teatro Dialettale “Premio Regionale Città di Castelbuono” Sicilia Oggi Notizie