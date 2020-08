Le bare di Bergamo risvegliano il ricordo della guerra e Ilicic smette di giocare: la sensibilità di un campione (Di sabato 1 agosto 2020) Un giallo vede protagonista il calciatore Josip Ilicic: a fare una ricostruzione è il Corriere della Sera. L’ultima volta in cui il fantasista sloveno è comparso in campo è stato lo scorso 11 luglio, giorno in cui l’Atalanta ha affrontato la Juventus. Poi il recupero, slittato a data da destinarsi.Cosa è successo? Il giocatore, dopo il permesso concesso dall’Atalanta (prossimamente impegnata in Champions League), attualmente si trova in Slovenia assieme alla famiglia. Si parla di “problemi personali“: fatto sta che attorno a Ilicic si è alzata una barriera di silenzio e di rispetto. “Ogni tanto lo chiamo per sapere come sta, ma adesso non mi ha risposto. Cosa sta succedendo? Per me si è spaventato con la pandemia. Ma non per sé, per le sue ... Leggi su meteoweb.eu

