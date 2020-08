Latina, settimana di controlli in provincia: boom di arresti e denunce (Di sabato 1 agosto 2020) Ulteriori controlli in provincia, nel corso della settimana, da parte dei poliziotti della Questura di Latina, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati. Dal 26 al 31 luglio la Questura di Latina ha messo in campo oltre 270 equipaggi, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine Lazio e unità cinofile della Polizia di Stato, che hanno permesso di identificare, nel corso di 130 posti di blocco, 2058 persone, controllare 901 veicoli ed elevare 123 verbali al codice della strada. Gli arresti eseguiti sono stati 3; uno per detenzione illegale di arma da guerra, rinvenuta, a seguito di una capillare perquisizione domiciliare e personale, celata sotto una pianta all’interno di un giardino; un’altro per esecuzione di Ordine di Carcerazione, per cumolo pena, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Continua l'ondata di caldo anche se la prossima settimana la situazione è destinata a cambiare. Bollino rosso e massima allerta sono previsti, per oggi in 14 città italiane, la metà di quelle monitora ...

