L’Arsenal vince la sua 14ª FA Cup, Chelsea battuto 2-1: grande protagonista Aubameyang [FOTO] (Di sabato 1 agosto 2020) L’Arsenal vince la FA Cup 2019-2020. Trionfo per la squadra di Arteta sul Chelsea, battuto 2-1 a Wembley. Nel primo tempo è la squadra di Lampard a partire meglio e a trovare il vantaggio con Pulisic: bella azione orchestrata dai ‘Blues’ e tocco vincente dello statunitense. L’Arsenal, però, reagisce alla grande: prima il gol annullato a Pépé, poi la trattenuta di Azpilicueta che vale un calcio di rigore in favore dei ‘Gunners’. Dal dischetto è perfetto Aubameyang per l’1-1. Al minuto 67 è ancora una volta l’attaccante gabonese a risultare decisivo: gran dribbling e tocco sotto a battere Caballero in uscita. Doppietta per Aubameyang. Al 73′ ingenuità di Kovacic, ... Leggi su calcioweb.eu

toMMilanello : #Aubameyang regala l’#FACup ai Gunners! L’#Arsenal vince in rimonta 2-1 contro il Chelsea. Arsenal in Europa Leagu… - pcapulli : RT @CalcioPillole: L’#Arsenal vince la #FACup. A Wembley i Gunners si impongono sul #Chelsea per 2-1. Blues in vantaggio con Pulisic, ma l… - MomentiCalcio : Fa Cup: l’Arsenal vince il trofeo e va in #EuropaLeague: in finale #Chelsea battuto 2-1 - CalcioPillole : L’#Arsenal vince la #FACup. A Wembley i Gunners si impongono sul #Chelsea per 2-1. Blues in vantaggio con Pulisic,… - CalcioWeb : L’#Arsenal vince la sua 14ª #FACup, #Chelsea battuto 2-1: grande protagonista #Aubameyang [FOTO] - -

Ultime Notizie dalla rete : L’Arsenal vince Shakhtar, Akhmetov: "Grazie Fonseca. Con te siamo diventati il club più titolato d'Ucraina" Il Romanista