L’Aquila nella morsa degli incendi: le fiamme divampano tra Arischia e Cansatessa, si rafforza l’ipotesi dolo (Di sabato 1 agosto 2020) Continuano a divampare gli incendi scoppiati nelle frazioni di Arischia e Cansatessa (L’Aquila): si fa sempre più strada l’ipotesi degli inneschi di origine dolosa, per le modalità e i tempi di propagazione delle fiamme, sebbene manchi ancora la conferma ufficiale da parte di inquirenti e Protezione Civile Regionale. Gli incendi stanno colpendo la zona ovest dell’Aquila: pur essendo monitorati e controllati, destano preoccupazione tra operatori e cittadini. “Le energie in campo sono straordinarie e la mobilitazione e’ ampia e sentita. I dipendenti comunali dalle 6 hanno ripreso a lavorare sulla linea tagliafuoco – ha spiegato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – mentre abbiamo completato il ... Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : Aquila Rossa al lavoro. Subito in prima linea nella lotta agli incendi boschivi, il nuovo elicottero S64 dei… - Redouan_1973 : L’Aquila è ancora assediata dalle fiamme. Dopo gli spaventosi roghi che da giovedì hanno distrutto più di 200 ettar… - RitaC70 : ABRUZZO - L'Aquila, incendio nella pineta di Arischia VIDEO - AristarcoScann1 : RT @emergenzavvf: Aquila Rossa al lavoro. Subito in prima linea nella lotta agli incendi boschivi, il nuovo elicottero S64 dei #vigilidelfu… - Iw1prt_Alberto : RT @emergenzavvf: Aquila Rossa al lavoro. Subito in prima linea nella lotta agli incendi boschivi, il nuovo elicottero S64 dei #vigilidelfu… -

