“L’anno che verrà” | è al cinema il film sulla vita scolastica dei meno fortunati

“L’anno che verrà”: è al cinema il film sulla vita scolastica dei meno fortunati (Di sabato 1 agosto 2020) Zita Hanrot in una scena di “L’anno che verrà”, al cinema. L’ANNO CHE VERRÀGenere: Commedia dolce-amaraRegia di Grand Corps Malade e Mehdi Idir. Con Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly, Alban Ivanonv, Antoine Reinartz. Mentre l’Italia si interroga sul prossimo anno scolastico e sui problemi da affrontare, arriva nei nostri (pochi) cinema un film che l’anno scorso è stato un caso in Francia, L’anno che verrà, traduzione troppo libera dell’originale La vie scolaire. Perché il soggetto di questo film, firmato in coppia da un cantante rap (Grand Corps Malade, pseudonimo di Fabien Marsaud) e un ballerino hip hop (Mehdi Idir) passati alla regia, è proprio quello di restituire nella sua ... Leggi su iodonna

