Lampedusa, niente ambulanza per i migranti positivi: "Trasportati in auto" (Di sabato 1 agosto 2020) Maurizio Zoppi I migranti positivi al Covid-19 portati in aeroporto con la Citroen del direttore dell'hotspot. Poi il trasferimento all'hotel San Paolo di Palermo Nessuna ambulanza per i migranti di Lampedusa positivi al Covid-19. Mentre il centro di prima accoglienza continua ad essere strapieno, il trasporto dall'hotspot all'aeroporto dell'isola viene eseguito sulla Citroen mehari del direttore Gian Lorenzo Marinese. Proprio ieri un paio di stranieri, dopo essere risultati positivi al coronavirus, sono stati trasferiti a Palermo. “Quando mi è stato chiesto se potevo mettere a disposizione la mia vettura privata per trasferire i positivi al Covid, non sono riuscito a dire di no – ha spiegato il direttore del centro – ... Leggi su ilgiornale

giornalettismo : Il fatto che i 133 #positivi del nuovo focolaio di #Treviso siano dei #migranti, ha immediatamente incendiato il di… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: Il Pil italiano nel 2° trimestre 2020 crolla del 12,4% su quello precedente e del 17,3% rispetto allo stesso periodo de… - Gvandercoelen : RT @adrianobusolin: Il Pil italiano nel 2° trimestre 2020 crolla del 12,4% su quello precedente e del 17,3% rispetto allo stesso periodo de… - Crusade95058801 : RT @adrianobusolin: Il Pil italiano nel 2° trimestre 2020 crolla del 12,4% su quello precedente e del 17,3% rispetto allo stesso periodo de… - FPennabianca : RT @adrianobusolin: Il Pil italiano nel 2° trimestre 2020 crolla del 12,4% su quello precedente e del 17,3% rispetto allo stesso periodo de… -