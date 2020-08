Lampedusa, manca l'ambulanza: così sono trasferiti i migranti infetti (Di sabato 1 agosto 2020) Maurizio Zoppi I migranti positivi al Covid-19 portati in aeroporto con la Citroen del direttore dell'hotspot. Poi il trasferimento all'hotel San Paolo di Palermo Nessuna ambulanza per i migranti di Lampedusa positivi al Covid-19. Mentre il centro di prima accoglienza continua ad essere strapieno, il trasporto dall'hotspot all'aeroporto dell'isola viene eseguito sulla Citroen mehari del direttore Gian Lorenzo Marinese. Proprio ieri un paio di stranieri, dopo essere risultati positivi al coronavirus, sono stati trasferiti a Palermo. “Quando mi è stato chiesto se potevo mettere a disposizione la mia vettura privata per trasferire i positivi al Covid, non sono riuscito a dire di no – ha spiegato il direttore del centro – e quindi, ... Leggi su ilgiornale

