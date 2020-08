Lampedusa allo stremo, la prossima settimana arriverà la nave-quarantena. Natante da 700 posti per i casi sospetti. E pure la Calabria la vuole (Di sabato 1 agosto 2020) In Sicilia arriva l’attesa nave da 700 posti dove far fare la quarantena ai migranti che sbarcano soprattutto a Lampedusa. Dopo una tregua durata meno di 24 ore, del resto gli arrivi ieri, per il tredicesimo giorno consecutivo, sono ripresi. E poco meno di 150 migranti sono stati soccorsi al largo proprio di Lampedusa, dove nell’hotspot sono ancora ospitate 533 persone. Dopo 3 gare andate deserte è stato assegnato il bando con cui il Viminale puntava a reperire una nave-quarantena. Davanti a Lampedusa, probabilmente già all’inizio della settimana prossima, arriverà quindi una nave della società Grandi navi veloci con mille posti, 700 dei ... Leggi su lanotiziagiornale

paolos81052000 : Turisti in fuga da Lampedusa - veratto_A : RT @LaVeritaWeb: Dei nuovi positivi al virus, tantissimi vengono dall'estero. Il Viminale trasferisce gli sbarcati a Lampedusa in altre Reg… - Max_Tacconi : RT @LaVeritaWeb: Dei nuovi positivi al virus, tantissimi vengono dall'estero. Il Viminale trasferisce gli sbarcati a Lampedusa in altre Reg… - Raffael74738563 : RT @LaVeritaWeb: Dei nuovi positivi al virus, tantissimi vengono dall'estero. Il Viminale trasferisce gli sbarcati a Lampedusa in altre Reg… - fabpergio : RT @LaVeritaWeb: Dei nuovi positivi al virus, tantissimi vengono dall'estero. Il Viminale trasferisce gli sbarcati a Lampedusa in altre Reg… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa allo Sbarchi a Lampedusa, il sindaco: "Il centro accoglienza è allo stremo" la Repubblica Lampedusa allo stremo, la prossima settimana arriverà la nave-quarantena. Natante da 700 posti per i casi sospetti. E pure la Calabria la vuole

In Sicilia arriva l’attesa nave da 700 posti dove far fare la quarantena ai migranti che sbarcano soprattutto a Lampedusa. Dopo una tregua durata meno di 24 ore, del resto gli arrivi ieri, per il tred ...

Coronavirus, 33 migranti positivi trasferiti all'hotel San Paolo di Palermo: piano del governo per fermare gli sbarchi

Il caso sbarchi tiene banco. E mentre da ieri 33 migranti positivi sono a Palermo per passare il periodo di quarantena all’hotel San Paolo Palace di via Messina Marine, il governo ha pronto un piano p ...

In Sicilia arriva l’attesa nave da 700 posti dove far fare la quarantena ai migranti che sbarcano soprattutto a Lampedusa. Dopo una tregua durata meno di 24 ore, del resto gli arrivi ieri, per il tred ...Il caso sbarchi tiene banco. E mentre da ieri 33 migranti positivi sono a Palermo per passare il periodo di quarantena all’hotel San Paolo Palace di via Messina Marine, il governo ha pronto un piano p ...