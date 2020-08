Lamorgese “Più rimpatri per chi sbarca, nessuno sarà regolarizzato” (Di sabato 1 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – rimpatri dei tunisini anche con le navi e controlli intensificati per gli stranieri che giungono in Italia. Nel momento di massimo allarme per gli sbarchi e la curva dei contagi che riprende a salire, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese annuncia in un'intervista al “Corriere della Sera” nuove misure di contrasto e parla di “passi obbligati per gestire l'impatto di un flusso straordinario di sbarchi autonomi di migranti economici reso ancora più complesso dall'emergenza Covid-19”. “Garantiremo la tutela della salute pubblica delle nostre comunità locali, ma i migranti economici sappiano che non c'è alcuna possibilità di regolarizzazione per chi è giunto in Italia dopo l'8 marzo 2020”, avverte. “Se avremo un'estate con migliaia di sbarchi? In ... Leggi su liberoquotidiano

