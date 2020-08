L'Aeronautica si esercita a Pantelleria per il debutto dell'F-35 ultima versione (Di sabato 1 agosto 2020) Chiara Giannini Un test della capacità di mettere in azione un "pacchetto" di forze completo Pantelleria Che cosa accadrebbe nel caso in cui l'Italia avesse la necessità di intervenire rapidamente in una delle tante aree di instabilità che circondano il Paese? È da questo concetto che giovedì ha preso forma a Pantelleria l'esercitazione «Proof of Concept Expeditionary», un evento pensato per testare le principali e peculiari capacità di proiezione delle forze che la nostra Aeronautica militare è in grado di esprimere oggi al servizio della Difesa e della nazione. Per la prima volta è stato messo in campo l'F-35B, il velivolo quinta generazione in ... Leggi su ilgiornale

